З початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.
Про це свідчать дані ранкового зведення Генштабу ЗСУ.
Втрати РФ в техніці:
Нагадаємо, російські військові станом на 4 червня посилили обстріли Очакова та акваторії Дніпро-Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».
З початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.
Про це свідчать дані ранкового зведення Генштабу ЗСУ.
Втрати РФ в техніці:
Нагадаємо, російські військові станом на 4 червня посилили обстріли Очакова та акваторії Дніпро-Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».