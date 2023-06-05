З початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.

Про це свідчать дані ранкового зведення Генштабу ЗСУ.

Втрати РФ в техніці:

танків ‒ 3848 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11)

артилерійських систем – 3567 (+12)

РСЗВ – 584 (+1)

засоби ППО ‒ 349 (+5)

літаків – 313 (+0)

вертольотів – 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14)

крилаті ракети ‒ 1136 (+4)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7)

спеціальна техніка ‒ 484 (+5)

Нагадаємо, російські військові станом на 4 червня посилили обстріли Очакова та акваторії Дніпро-Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».