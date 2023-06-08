Співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
Про це повідомили на сторінці комунального підприємства у Facebook.
Зазначається, що під час порятунку тварин волонтери помітили жінку, яка ледь трималася на поверхні води та майже втратила свідомість. Команда оперативно здійснила порятунок і забезпечила її необхідною медичною допомогою.
Зараз всі врятовані тварини доставлені до тимчасового притулку КП «Центр захисту тварин». Однак на підприємстві виникла проблема зі забезпеченням місця для перетримки всіх врятованих тварин. З цієї причини команда звертається до інших міст та місцевих громад з проханням про допомогу у прийняті цих тварин під опіку.
— Ми українці і для нас важливе кожне життя, будь то людина чи тварина! Всі врятовані тварини відправляються на перетримку до нашого підприємства. Але, на жаль, наше підприємство не має стільки місця для утримання всіх цих тварин. Тому нам потрібна допомога інших міст, які частину домашніх тварин візьмуть під свою опіку. Сподіваємось, що злагоджені зусилля та спільні дії допоможуть врятувати наших маленьких друзів, – додали у КП «Центр захисту тварин».
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
Крім того, через підрив Каховської гідроелектростанції національний парк «Нижньодніпровський» зазнав збитків у 46,5 мільярдів гривень.
Співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
Про це повідомили на сторінці комунального підприємства у Facebook.
Зазначається, що під час порятунку тварин волонтери помітили жінку, яка ледь трималася на поверхні води та майже втратила свідомість. Команда оперативно здійснила порятунок і забезпечила її необхідною медичною допомогою.
Зараз всі врятовані тварини доставлені до тимчасового притулку КП «Центр захисту тварин». Однак на підприємстві виникла проблема зі забезпеченням місця для перетримки всіх врятованих тварин. З цієї причини команда звертається до інших міст та місцевих громад з проханням про допомогу у прийняті цих тварин під опіку.
— Ми українці і для нас важливе кожне життя, будь то людина чи тварина! Всі врятовані тварини відправляються на перетримку до нашого підприємства. Але, на жаль, наше підприємство не має стільки місця для утримання всіх цих тварин. Тому нам потрібна допомога інших міст, які частину домашніх тварин візьмуть під свою опіку. Сподіваємось, що злагоджені зусилля та спільні дії допоможуть врятувати наших маленьких друзів, – додали у КП «Центр захисту тварин».
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
Крім того, через підрив Каховської гідроелектростанції національний парк «Нижньодніпровський» зазнав збитків у 46,5 мільярдів гривень.