Співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомили на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Зазначається, що під час порятунку тварин волонтери помітили жінку, яка ледь трималася на поверхні води та майже втратила свідомість. Команда оперативно здійснила порятунок і забезпечила її необхідною медичною допомогою.

Зараз всі врятовані тварини доставлені до тимчасового притулку КП «Центр захисту тварин». Однак на підприємстві виникла проблема зі забезпеченням місця для перетримки всіх врятованих тварин. З цієї причини команда звертається до інших міст та місцевих громад з проханням про допомогу у прийняті цих тварин під опіку.