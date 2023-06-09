Протягом ночі на 9 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився на 2 сантиметри.

Станом на ранок показник становить +103 сантиметри, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він відзначив, що о 23 годині 8 червня зафіксували збільшення на 1 сантиметр. Таким чином рівень води сягнув критичної позначки у 105 сантиметрів.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.