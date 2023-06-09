Евакуація з підтопленої Снігурівки. Фото:ДСНС

На Миколаївщині продовжується евакуація населення з підтоплених сіл та міст. Наразі вода дісталася 30 населених пунктів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— 461 домогосподарство підтоплено, евакуйовано 845 осіб, але це евакуйовано в межах громади, бо люди не хочуть від’їжджати. У нас 30 населених пунктів зазнали підтоплень та чотирнадцять тисяч сто з чимось людей у зоні загрози. Але маємо 2-3 години стабілізації по області, у Миколаєві (рівень води, - ред.) навіть спадає потрохи. У Снігурівці на рівні 6,1 м зупинилося, маємо надію, що рівень води зменшуватиметься, — зазначив він.

Також він нагадав, що у Снігурівській громаді відкрили ще один маршрут евакуації.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктіввнаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто. За ніч вода підійшла до сіл Новопавлівське та Новокандакове. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода вночі щогодини прибувала на 2 сантиметри.

На правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.

Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.