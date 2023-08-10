Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для цивільних торговельних суден. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

Про це повідомили в Військово-морських силах ЗСУ.

Ці маршрути були запропоновані Україною та підтримані Міжнародною морською організацією (IMO), яка підтвердила право України на вільне торговельне судноплавство, забезпечене міжнародним морським правом.

«Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

IMO закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити будь-які загрози торговельному судноплавству.

Судна, які планують користуватися новими маршрутами, повинні мати офіційне підтвердження власників або капітанів щодо їх готовності до плавання в поточних умовах.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії знищенням їхнього флоту до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.