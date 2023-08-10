У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 бали в 10 кілометрах від міста Ужгород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного центру спеціального контролю.

Спеціалісти з’ясували, що епіцентр землетрусу знаходився за 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області та залягав на глибині 5 км. Підземні поштовхи було зафіксувано о 10:36.

Вчені класифікували землетрус як невідчутний.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.