Вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи, у яких звинуватили «київський режим».
Про це заявили у Міноборони РФ, а російські Telegram-канали оприлюднили відео нібито моменту вибуху.
«27 серпня в нічні та ранкові години київським режимом були зроблені чергові спроби терористичних атак по території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Чергові засоби ППО виявили і знищили в польоті два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей», — йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі 26 серпня на околиці міста російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.
Раніше, у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.
Також нагадаємо, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.
Раніше, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
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Вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи, у яких звинуватили «київський режим».
Про це заявили у Міноборони РФ, а російські Telegram-канали оприлюднили відео нібито моменту вибуху.
«27 серпня в нічні та ранкові години київським режимом були зроблені чергові спроби терористичних атак по території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Чергові засоби ППО виявили і знищили в польоті два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей», — йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі 26 серпня на околиці міста російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.
Раніше, у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.
Також нагадаємо, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.
Раніше, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.