Вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи, у яких звинуватили «київський режим».

Про це заявили у Міноборони РФ, а російські Telegram-канали оприлюднили відео нібито моменту вибуху.

«27 серпня в нічні та ранкові години київським режимом були зроблені чергові спроби терористичних атак по території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Чергові засоби ППО виявили і знищили в польоті два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі 26 серпня на околиці міста російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

Раніше, у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.