Команда «Ніко. Волонтери» запускає проєкт «Приходь до своїх», який передбачає групову роботу з психологом.
Про це повідомили організатори.
Зазначається, що сесії допоможуть переселенцям адаптуватись і знайти однодумців.
Вести групи буде досвідчена спеціалістка, яка з 2014 року має досвід роботи з ВПО і сама має цей статус. На зустрічах можна буде отримати відповіді на питання, які хвилюють, знайти однодумців та поспілкуватись з професіоналом.
Попередній запис за телефоном: 0668655488
Нагадаємо, що у Миколаєві також працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги.
Команда «Ніко. Волонтери» запускає проєкт «Приходь до своїх», який передбачає групову роботу з психологом.
Про це повідомили організатори.
Зазначається, що сесії допоможуть переселенцям адаптуватись і знайти однодумців.
Вести групи буде досвідчена спеціалістка, яка з 2014 року має досвід роботи з ВПО і сама має цей статус. На зустрічах можна буде отримати відповіді на питання, які хвилюють, знайти однодумців та поспілкуватись з професіоналом.
Попередній запис за телефоном: 0668655488
Нагадаємо, що у Миколаєві також працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги.