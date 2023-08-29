Команда «Ніко. Волонтери» запускає проєкт «Приходь до своїх», який передбачає групову роботу з психологом.

Про це повідомили організатори.

Зазначається, що сесії допоможуть переселенцям адаптуватись і знайти однодумців.

Вести групи буде досвідчена спеціалістка, яка з 2014 року має досвід роботи з ВПО і сама має цей статус. На зустрічах можна буде отримати відповіді на питання, які хвилюють, знайти однодумців та поспілкуватись з професіоналом.

Попередній запис за телефоном: 0668655488

Нагадаємо, що у Миколаєві також працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги.