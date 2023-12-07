Ілюстративне фото

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини збирається витратити 266,6 мільйонів гривень на додаткові роботи з ремонту мосту на автодорозі Р-81 «Казанка — Снігурівка — Р-47».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Підрядник повинен буде до 30 червня 2024 року виконати підготовчі роботи, земляні роботи, влаштувати транспортні споруди (залізобетонні труби) та дорожнє покриття, облаштувати водоскиди на узбіччях, облаштувати тротуари, пішохідні доріжки, встановити дорожні знаки та світлофори, облаштувати заїзні кишені та майданчики очікування. Йдеться про ремонт ділянку на 103+696 кілометрах автодороги.

До цього, 30 грудні 2022 року, Служба відновлення Миколаївської області без конкурсу уклала договір на 186,8 мільйонів гривень з компанією «Укртрансміст» на капітальний ремонт цього мосту. Закупівля була проведена без залучення електронної системи і без оприлюднення тексту договору, терміну гарантії та кошторису робіт.

Підрядник — ТОВ «Укртрансміст» — мав до 20 грудня 2023 року виконати капітальний ремонт мосту на 103+696 кілометрах автодороги Р-81 «Казанка — Снігурівка — Р-47» з підходами.

Водночас у травні цього року Служба відновлення також замовила за 66,2 тисячі гривень коригування проєктної документації на капремонт мосту, а саме йшлося про додаткові роботи на 62+782 кілометрах. Закупівля була проведена без залучення електронної системи і без оприлюднення тексту договору.

Пізніше було оголошено тендер на ремонт 54.878 метри автомобільної дороги Р-81 в районі мосту за 102 мільйони 906 тисяч 843 гривні.

Нагадаємо, що Снігурівка була під окупацією росіян. Місто було звільнено від окупантів 10 листопада минулого року, відтоді поступово відбувається відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих під час бойових дій мостів.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.