UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, успішно реалізує проєкт «Міста і громади, вільні від домашнього насильства». Ініціатива має на меті створення міцних громадських систем, що служитимуть захистом від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Про це повідомили автори проєкту.

У містах і громадах функціонують: мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, кризові кімнати, притулки та денні центри соціально-психологічної допомоги.

З початку 2021 року:

29 000 людей одержали підтримку від мобільних бригад;

13 300 людей скористалися допомогою фахівців/-чинь у денних центрах;

1050 людей отримали допомогу у кризових кімнатах;

Понад 900 осіб знайшли прихисток у притулках.





Деталі щодо безоплатних сервісів, якими можна скористатися



Кризові кімнати та притулки

Стануть безпечним прихистком для людей, що постраждали від домашнього насильства. Фахівці/-чині нададуть тимчасове житло та допоможуть з пошуками постійного, забезпечать продуктами, а також нададуть кваліфіковану підтримку.

Мобільні бригади

Із квітня 2022 у 37 містах України, де реалізується проєкт «Міста і громади, вільні від домашнього насильства», функціонує 74 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Команда швидко й ефективно реагує на запит постраждалих осіб, надає соціально-психологічну допомогу тим, хто її потребує, і скеровує до інших служб за необхідності.

Бригади не лише реагують на екстрені випадки, але й надають регулярну соціально-психологічну підтримку, допомігши вже більш ніж 29 000 людей. Загалом по всій Україні функціонує 109 мобільних бригад, контакти яких можна дізнатися за посиланням.

Денні центри

Тут без попереднього запису можна отримати всебічну допомогу. Центри надають соціально-психологічну та правничу допомогу, можливість перебування у «кризовій кімнаті» та підтримку груп взаємодопомоги постраждалих.

Проєкт «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» реалізується у 45 містах і громадах по всій Україні, охоплюючи як великі урбаністичні центри, так і малі регіональні містечка. Його основна мета — розбудова муніципальних систем запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.

Знайти доступні пункти допомоги у вашому місті можна тут.

Проєкт реалізується за підтримки урядів Канади та Великої Британії в межах програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

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