Росіяни атакували гуманітарну місію ООН на Херсонщині: згоріли машини з допомогою

Російські війська атакували гуманітарну місію ООН в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська 14 жовтня вдарили по гуманітарній місії Організації Об’єднаних Націй у Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, росіяни атакували колону вантажівок Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) з дронів та артилерії.

Під обстріл потрапили чотири білі машини з маркуванням гуманітарної місії. Одна автівка повністю згоріла, інша — серйозно пошкоджена. Ще двом вдалося уникнути ураження.

За попередньою інформацією, серед персоналу місії немає загиблих чи поранених.

Українська влада наголосила, що гуманітарна колона не мала жодного стосунку до військових перевезень і доставляла допомогу цивільним мешканцям регіону.

«Росія знову показала своє справжнє і огидне обличчя, атакувавши на Херсонщині гуманітарну місію. Сьогодні «друга армія» світу перемогла кілька тонн «гуманітарки». Терористи — більше тут сказати нічого», — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що минулої доби війська РФ атакували 33 населені пункти Херсонської області. Під обстріли з артилерії та удари дронів потрапили 11 багатоповерхівок, 24 приватні будинки, будівля навчального закладу, ботанічний сад, магазин, гараж, адмінбудівля та кілька автомобілів. Внаслідок атак поранення дістали восьмеро людей.