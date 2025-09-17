Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, зазначивши, що делегацію очолить глава держави.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським під час Генасамблеї. За його словами, Трамп продовжуватиме докладати зусиль для досягнення миру.

Нагадаємо, що президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок заявила, що в Україні може бути розгорнута миротворча місія Організації Об’єднаних Націй, якщо для цього буде політична згода.

Вона підкреслила, що миротворчі місії сьогодні «потрібніші, ніж будь-коли раніше», не лише для Європи. На її думку, справедливий мир можливий тільки на основі Статуту ООН.