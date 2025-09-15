Президентка Генасамблеї ООН Бербок припустила можливість миротворчої місії в Україні

У Генасамблеї ООН припустили можливість миротворчої місії в Україні. Фото: Facebook / Annalena Baerbock

Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок заявила, що в Україні може бути розгорнута миротворча місія Організації Об’єднаних Націй, якщо для цього буде політична згода.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Анналена Бербок наголосила, що після досягнення можливої мирної угоди її потрібно максимально захистити, і «блакитні шоломи» можуть стати одним із таких інструментів.

— Якщо мирної угоди буде досягнуто, її необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів скажуть, що для цього також потрібні «блакитні шоломи», то це те, що, сподіваємося, може забезпечити тривалий мир. Перш за все, ці мирні переговори мають відбутися, — сказала вона.

Вона підкреслила, що миротворчі місії сьогодні «потрібніші, ніж будь-коли раніше», не лише для Європи. На її думку, справедливий мир можливий тільки на основі Статуту ООН.

Раніше повідомлялось, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, усі відповідні напрацювання будуть готові вже найближчими днями.

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні блоки гарантій безпеки для України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ.