Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo ScalzoПрезидент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами 15 вересня, повідомляє «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання про російсько-українську війну, Рубіо наголосив, що «жоден світовий лідер не зробив більше для її припинення, ніж Трамп». У цьому контексті він згадав і можливу зустріч між Трампом та Зеленським.

«Було багато телефонних розмов, кілька зустрічей із Зеленським, і, ймовірно, наступного тижня відбудеться ще одна у Нью-Йорку», — сказав він.

Рубіо також повторив, що Трамп «успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена».

«Він робить усе можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з європейськими партнерами над гарантіями безпеки, адже вони будуть необхідні для будь-якого переговорного врегулювання. І він продовжуватиме докладати для цього зусиль», — додав держсекретар.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відмовився від пропозиції президента РФ Володимира Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив його до Києва.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Раніше Володимир Зеленський нагадував, про закінчення терміну з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

До цього, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Водночас сенатор Конгресу США Річард Блюменталь наголосив про необхідність якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Слід зазначити, що майже 60% американців не впевнені у здатності Дональда Трампа приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.

