«Він може приїхати до Києва», — Зеленський відповів на пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції президента РФ Володимира Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив його до Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

«Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє», — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, пропозиція Путіна мала на меті лише відтермінувати можливу зустріч.

Реклама

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Раніше Володимир Зеленський нагадував, про закінчення терміну з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

До цього, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Водночас сенатор Конгресу США Річард Блюменталь наголосив про необхідність якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Слід зазначити, що майже 60% американців не впевнені у здатності Дональда Трампа приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.

