Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на закупівлю засобів для миття, чищення та прання для дитсадків міста. Очікувана вартість закупівлі складає 3,2 мільйона гривень.

Про це повідомляють «НикВести» з посилання на відповідну закупівлю у системі ProZorro.

У тендерній документації зазначається, що постачальник маэ у термін до 26 грудня передати:

9,1 тонни прального порошка;

4580 літрів засобу для миття посуду;

4590 літрів засобу для миття підлоги;

2305 літрів засобу для миття вікон;

2330 літрів засобу для чищення унітазів.

У супровідних документах до тендеру зазначається, що усі мийні засоби та порошок мають бути представлені брендом «SOLNEX» або еквівалент.

Вся продукція має бути пропорційно розподілена між 21 дитячим садком міста, також деяку продукцію отримає централізована бухгалтерія управління освіти.

Профільний заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров пояснив у коментарі «НикВести», що закупівля проводиться для покриття потреб освітніх закладів у миючих та дезинфікуючих засобах у 2024 році.

— Ми не планували, але відкрили певну кількість дитячих садків (у 2023 році, - прим.), і фактично функціонують і заклади освіти, і позашкілля частково. Є необхідність у миючих та дезинфікуючих засобах, - розказав Анатолій Петров.

В цілому ж, бюджет сфери освіти Миколаєва у 2024 році буде дефіцитним, через зменшення дохідної частини бюджету міста на близько 50%.

— Ми зараз працюємо над бюджетом. Скажу, що він не є досить оптимістичним, на це є поважні причини, він намагато менший минулого року, десь на 50%. Дефіцит на наступний рік буде і у фінансуванні, і у прибанні. Якщо ми планували поточні видатки, то вони будуть на 50% менші попередніх років. Це придбання, в тому числі і тих самих дезинфікуючих засобів. Тому що бюджет меншим став, - сказав Анатолій Петров.

Компанія «Гренландія НВП» подала скаргу до Антимонопольного комітету через порушення управлінням освіти процедури проведення закупівлі. У скарзі компанії йдеться про те, що замовник у техдокументації прописав вимоги до предмета закупівлі, які є дискримінаційними стосовно учасників та прописані під конкретного виробника. А на «евіваленти», які можуть відповідати умовам замовника, вимагаються додаткові документи, отримання яких займає багато часу та потребує додатковимх витрат. Станом на 11 грудня закупівля призупинена рішенням Антимонопольного комітету.