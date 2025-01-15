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На обрізку дерев у Вознесенську цьогоріч влада планує витратити пів мільйона гривень

Обрізка, знесення та транспортування: у Вознесенську виділили кошти на догляд за деревами. Фото: Felix MittermeierОбрізка, знесення та транспортування: у Вознесенську виділили кошти на догляд за деревами. Фото: Felix Mittermeier

У Вознесенську цьогоріч планують провести роботи з обрізки, формування крони та знесення аварійних дерев. На ці потреби передбачено пів мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. Очікувана вартість робіт становить 500 тисяч гривень, аукціон має відбутися 21 січня.

До обов’язків підрядника входитиме знесення сухостійних та аварійних дерев діаметром 30–40 сантиметрів, провести формувальну обрізку дерев — 25 штук, а також навантаження та транспортування гілля і деревини на відстань до трьох кілометрів.

Після виконання завдань підрядник зобов’язаний прибрати територію, вивезти залишки деревини та подрібнити їх на частини, транспортувавши на спеціальний майданчик.

Виконавець, якого оберуть за результатами торгів, зобов’язаний надавати послуги протягом 2025 року.

Нагадаємо, що впродовж 2025 року на обрізку дерев та видалення бур'янів у місті Новий Буг Миколаївської області планують витратити 950 тисяч гривень.

Як відомо, що 12 квітня 2024 року «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки. Після екологічна інспекція виписала штраф місцевому комунальному підприємству.

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