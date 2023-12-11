У Первомайському районі 50% шкіл працюють в очному форматі, ще 77% дитсадків працюють офлайн.

Про це розповів начальник Первомайської райвійськадміністрації Сергій Саковський, пишуть «НиВести».

Загалом на території Первомайського району навчаються понад 17 тисяч вихованців, які навчаються у трьох формах навчання: очній, дистанційній та змішаній. Розподіл залежить від технічних можливостей закладів та наявності захисних споруд.

— У Первомайському районі вже зараз понад половина школярів отримують освіту у традиційному очному форматі, а 77% дошкільнят активно відвідують дитячі садочки. Щодо середніх навчальних закладів, 50% працюють в очному форматі, 38% — в змішаному, і лише 12% — віддають перевагу дистанційному навчанню, – сказав Сергій Саковський.

Щодо роботи дитячих садків. то 77% з них функціонують в очному режимі, 2% — в змішаному, і 21% — дистанційно через відсутність укриттів.

— Ми розробляємо ПКД на облашутвання нових укриттів і за допомогою донорів та державі я думаю, що в наступному році ми збільшимо показники, – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, що школи міста досі працюють онлайн, на відміну від одеських, через ризик ураження балістичними снарядами.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Згідно з моніторингу Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.