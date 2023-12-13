В компанії українського мобільного оператора «Київстар» заперечили знищення серверів. Також там заявили, що персональні дані абонентів у безпеці.

Про це розповіла речниця оператора Ірина Леліченко у коментарі Ліга.нет.

За її словами, дані та системи компанії у безпеці.

«Те що ми бачимо на скриншотах з Telegram-каналів — якісь навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонентів. Київстар з усією відповідальністю заявляє, що персональні дані абонентів у безпеці. Інформація ворожих Telegram-каналів про нібито знищення «комп'ютерів і серверів» Київстару —також не відповідає дійсності», — пояснила Ірина Леліченко.

Нагадаємо, що російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

В компанії «Київстар» поки не можуть назвати точні терміни відновлення зв’язку, однак процес вже почався.

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.