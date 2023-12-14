З другої половини дня, 14 грудня, компанія «Київстар» почине відновлювати мобільний інтернет.

Про це розповів президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що компанії не вдалося відновити мобільний інтернет в ніч на 14 грудня, як планувалося. Однак вже сьогодні підключати абонентів. Компанія відновлюватиме мобільний інтернет регіон за регіоном, починаючи з областей на заході країни.

— Сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету, — сказав директор компанії.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).