Мобільний оператор «Київстар» включив доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.
Про це повідомили на сторінці «Київстару» у Facebook.
У компанії повідомили, що працюють над запуском послуг SMS та відновленням доступу до системи «Мій Київстар».
«Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають. Як тільки ми дізнаємось, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100%, ми обов’язково вас повідомимо», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).
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Мобільний оператор «Київстар» включив доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.
Про це повідомили на сторінці «Київстару» у Facebook.
У компанії повідомили, що працюють над запуском послуг SMS та відновленням доступу до системи «Мій Київстар».
«Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають. Як тільки ми дізнаємось, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100%, ми обов’язково вас повідомимо», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).