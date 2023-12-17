Компанія «Київстар» все ще працює над відновленням повної працездатності своєї системи після російської кібератаки, говорити про нарахування компенсацій клієнтам поки рано.
Про це в коментарі LIGA.net повідомила представник оператора Ірина Леличенко.
За її словами, одним з останніх досягнень стало відновлення роботи сервісу VPN, зараз ведеться робота над відновленням послуг M2M для бізнес-клієнтів. Також у найближчих планах - відновити послугу SMS.
Відзначається, що в деяких населених пунктах, в тому числі в Києві, все ще спостерігаються локальні перебої з наданням послуги «Домашнього Інтернету». Щоб прискорити відновлення системи, компанія задіяла весь доступний персонал, в тому числі з інших регіонів.
Оператор попереджає, що поки система не відновлена повністю, мобільний Інтернет може працювати зі зниженою швидкістю.
Питання нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до того моменту, коли всі послуги будуть відновлені і система буде повністю стабілізована.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).
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Компанія «Київстар» все ще працює над відновленням повної працездатності своєї системи після російської кібератаки, говорити про нарахування компенсацій клієнтам поки рано.
Про це в коментарі LIGA.net повідомила представник оператора Ірина Леличенко.
За її словами, одним з останніх досягнень стало відновлення роботи сервісу VPN, зараз ведеться робота над відновленням послуг M2M для бізнес-клієнтів. Також у найближчих планах - відновити послугу SMS.
Відзначається, що в деяких населених пунктах, в тому числі в Києві, все ще спостерігаються локальні перебої з наданням послуги «Домашнього Інтернету». Щоб прискорити відновлення системи, компанія задіяла весь доступний персонал, в тому числі з інших регіонів.
Оператор попереджає, що поки система не відновлена повністю, мобільний Інтернет може працювати зі зниженою швидкістю.
Питання нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до того моменту, коли всі послуги будуть відновлені і система буде повністю стабілізована.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).