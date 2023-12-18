У Первомайську більшість підтримало нову назву Ольвіопіль. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати.

Про це повідомили у Первомайській міській рада.

Нагадаємо, що у міськраді вирішили зібрати якомога більше інформації, вивчити архівні матеріали, правові аспекти, попередньо проведені опитування серед громадськості, досвід міст, що вже пройшли процес перейменування. Після цього комісія з найменування та перейменування об’єктів топоніміки запропонувала два нових варіанти назви для міста: Богославськ та Орлик.

За результатами голосування визначено шість назв-лідерів, які були представлені на обговорення громадськості у соціальних мережах:

Богославськ

Ольвіополь,

Богополь,

Голта,

Ольвія,

Орлик.

Станом на 15 грудня, враховуючи отримані результати із офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради: на сайті, у мережах Facebook та Telegram – усього проголосувало 2 тисячі 478 осіб. А найбільшу кількість голосів, а саме 915, мешканці громади віддали за «Ольвіополь».

Тому назву «Ольвіополь» буде винесено на розгляд сесії. Окрім цього, до розгляду депутатам додатково нададуть й п’ять назв, що набрали менше голосів. Далі рішення за депутатським корпусом міськради.

Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіопіль, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Опитування триває до 26 вересня. Наразі за Ольвіопіль проголосувало найбільше.