Зранку, 12 грудня, абоненти «Київстар» з Миколаєва, Одеси, Дніпра та інших регіонів України знову почали скаржитися на збій зв'язку та відсутність інтернету.
В пресслужбі оператора повідомляють, що є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях України.
Користувачі також повідомляють, що неможливо перевірити стан рахунку і скористатися іншими послугами у додатку.
У компанії «Київстар» прокоментували ситуацію.
«Ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні мобільного оператора.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).
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Зранку, 12 грудня, абоненти «Київстар» з Миколаєва, Одеси, Дніпра та інших регіонів України знову почали скаржитися на збій зв'язку та відсутність інтернету.
В пресслужбі оператора повідомляють, що є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях України.
Користувачі також повідомляють, що неможливо перевірити стан рахунку і скористатися іншими послугами у додатку.
У компанії «Київстар» прокоментували ситуацію.
«Ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні мобільного оператора.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).