Зранку, 12 грудня, абоненти «Київстар» з Миколаєва, Одеси, Дніпра та інших регіонів України знову почали скаржитися на збій зв'язку та відсутність інтернету.

В пресслужбі оператора повідомляють, що є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях України.

Користувачі також повідомляють, що неможливо перевірити стан рахунку і скористатися іншими послугами у додатку.

У компанії «Київстар» прокоментували ситуацію.