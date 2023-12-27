Телемарафон «Єдині новини» може себе вичерпати, якщо не зробити його якіснішим.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтервʼю Укрінформ.

«Рішення створити єдиний телемарафон під час повномасштабного вторгнення і організаційно, і з питань безпеки було дуже правильним», — пояснив він.

За його словами, на той час усім необхідна була інформація про те, що відбувається в різних зонах бойових дій, і зі створенням телемарафону громадяни отримали джерело інформації, якому за замовчуванням змогли довіряти.

Також Ярослав Юрчишин зазначив, що в певний момент об’єднаний телемарафон виконав свою функцію, «але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача».

«Виникає питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше», — зауважив голова парламентського комітету.

Наразі перед комітетом стоїть завдання проаналізувати телемарафон, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Своєю чергою, каналам телемарафону необхідно запровадити механізми більш збалансованої подачі інформації.

«Якщо не можна виправити, будемо шукати інші варіанти. До того моменту, поки немає іншого сценарію, користуємося і дивимося те, що маємо», — наголосив він.

Водночас Ярослав Юрчишин додав, що телемарафон не транслює більш оптимістичний підхід та не прикрашає ситуацію в країні та на лінії фронту.

«Коли речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорить в ефірі про збиті ворожі літаки, ракети, дрони — це позитив. Це не прикрашання реальності, це — реальність. Водночас коли ми не говоримо про свої втрати, позиції наших військ і просимо зберігати інформаційну тишу, таким чином захищаємо суспільство і військових. Нехай ворогу буде важче отримати інформацію про нас», — додав парламентар.

Окрім того, новопризначений голова комітету з питань свободи слова розповів, що «багато колег вимагали від мене заяву про необхідність закриття єдиного телемарафону, але я не збираюся цього робити взагалі».

«Проте, якщо ми не зробимо його якіснішим, він просто себе вичерпає. І якщо за наступний рік ми не знайдемо варіанти, як вдосконалити телемарафон, я не переконаний, що він цей рік переживе», — підсумував Ярослав Юрчишин.

Як повідомлялось раніше, у Мінкульті вважають, що телемарафон «Єдині новини» є важливим інструментом для боротьби, зокрема, із фейками.