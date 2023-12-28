Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка брала участь в організації незаконного референдуму РФ у період окупації Херсона.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що жінка також «здавала» окупантам місцевих жителів, що чинили спротив і виступали проти фейкового плебісциту Кремля.

За даними слідства, зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного «виборчкому» Корабельного району міста.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка з урною та бюлетенями обходила помешкання херсонців та закликала їх голосувати за приєднання обласного центру до складу РФ.

Під час таких рейдів зловмисницю супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

За даними правоохоронців, однією з таких потерпілих була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала фігурантка. За «наведенням» поплічниці рашисти викрали жінку, що відмовилась «проголосувати» на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні.

За співпрацю із росіянами зрадниця отримала паспорт РФ та привілей щодо безперешкодного пересування по місту.

Після звільнення Херсона вона втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо-переміщеної особи, і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місце її тимчасового проживання та затримали.

При обшуках за місцями перебування фігурантки в Херсоні та Миколаєві вилучено два мобільні телефони із доказами співпраці з агресором та пропагандистські матеріали РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона перебуває під вартою. Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, також він виправдовував російську збройну агресію.