У Миколаєві вручили сертифікати на придбання житла захисникам і захисницям. Всього з початку року дії програми 199 захисників отримали кошти на придбання власного житла.

Про це пишуть «НикВести».

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич висловив вдячність військовослужбовцям за їхню невтомну працю та відданість обороні України.

— Кожен з вас достойна людина, яка заслуговує отримати винагороду від держави, – підкреслив голова міста.

Як відомо, Миколаїв першим в країні запровадив цільову програму забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. З бюджету громади на це спрямували вже понад 200 мільйонів гривень.

— У 2022 році було прийнято рішення виділити частину коштів від податку військових, що надходила до бюджету міста, на закупівлю сучасної техніки та дронів для підтримки військових частин. Інша частина була витрачена на придбання житла для військових, які вже довгий час служать на захисті країни, – зазначив міський голова.

Однак Олександр Сєнкевич також зауважив, що програма виділення житла військовослужбовцям від міста не продовжиться у наступному році. Він пояснив, що це пов'язано з фінансовими обмеженнями та відсутністю необхідних ресурсів.

— Сьогодні наша головна задача забезпечити оборону України та перемогу, думаю що надалі ті люди, які не отримали житло, зможуть в подальшому його отримати від держави. Ця програма в наступному році не продовжиться, бо немає звідки їх брати, а ви остання кількість людей з тих, хто має можливість отримати квартири. Дякую кожному з вас за службу, – резюмував він.

Нагадаємо, у січні в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки.

Повідомлялося, що право на отримання житла у Миколаєві мають військовослужбовці Миколаївського гарнізону — це ті військові частини, які зареєстровані в місті та сплачують податки.

Також повідомлялося, що Миколаївська область стане пілотним регіоном, який запровадить розширену програму пільгових кредитів на житло для військовополонених. Зокрема, планується з обласного бюджету виділити кошти для компенсації 20% першого внеску на придбання квартири для військовополонених.