«Миколаївобленерго» оголосив тендер на відновлення елементів благоустрою — дорожнього покриття та тротуарів.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Під час робіт з оновлення власних комунікацій «Миколаївобленерего» проводить земельні роботи, які можуть порушувати стан благоустрою, зокрема дорожнього тротуарів. Для їх відновлення планується протягом 2024 року витратити 4 мільйони гривень.
За ці кошти «Миколаївобленерго» планує відновити:
Нагадаємо, нещодавно Миколаївська міська рада виділила комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 115 мільйонів гривень у тому числі на відновлення асфальтного покриття на ділянках, де його було порушення внаслідок проведення ремонту водопроводу.
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«Миколаївобленерго» оголосив тендер на відновлення елементів благоустрою — дорожнього покриття та тротуарів.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Під час робіт з оновлення власних комунікацій «Миколаївобленерего» проводить земельні роботи, які можуть порушувати стан благоустрою, зокрема дорожнього тротуарів. Для їх відновлення планується протягом 2024 року витратити 4 мільйони гривень.
За ці кошти «Миколаївобленерго» планує відновити:
Нагадаємо, нещодавно Миколаївська міська рада виділила комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 115 мільйонів гривень у тому числі на відновлення асфальтного покриття на ділянках, де його було порушення внаслідок проведення ремонту водопроводу.