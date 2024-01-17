«Миколаївобленерго» оголосив тендер на відновлення елементів благоустрою — дорожнього покриття та тротуарів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Під час робіт з оновлення власних комунікацій «Миколаївобленерего» проводить земельні роботи, які можуть порушувати стан благоустрою, зокрема дорожнього тротуарів. Для їх відновлення планується протягом 2024 року витратити 4 мільйони гривень.

«Миколаївобленерго» оновлює мережу у центрі Миколаєва, архівне фото, 2022 рік

За ці кошти «Миколаївобленерго» планує відновити:

1100 квадратних метрів дорожнього покриття;

800 квадратних метрів тротуарів з асфальту-бетонним покриттям;

200 квадратних метрів тротуарного мощення.

«Миколаївобленерго» оновлює мережу у центрі Миколаєва, архівне фото, 2022 рік

«Миколаївобленерго» оновлює мережу у центрі Миколаєва, архівне фото, 2022 рік

«Миколаївобленерго» оновлює мережу у центрі Миколаєва, архівне фото, 2022 рік

Нагадаємо, нещодавно Миколаївська міська рада виділила комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 115 мільйонів гривень у тому числі на відновлення асфальтного покриття на ділянках, де його було порушення внаслідок проведення ремонту водопроводу.