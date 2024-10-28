КП «Парки» шукають підрядника, який за ₴45 млн поставить техніку для прибирання вулиць Миколаєва

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю спеціалізованої техніки для зимового та літнього прибирання міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про придбання 5 одиниць багатофункціональних підмітально-прибиральних машин в комплекті з навісним обладнанням, які підрядник повинен буде поставити до 31 грудня 2024 року.

Їх загальна оголошена вартість складає 45,4 мільйона гривень. Ця сума може зменшитись у разі, якщо учасники тендеру запропонують постачання спеціалізованої техніки за меншу від запропонованої вартість. Підрядник, що постачатиме спецтехніку, має отримати 20% авансу, а решта 80% — післяплата.

Спецтехніка машини, згідно тендерної документації, призначена для цілорічного утримання доріг та тротуарів у Миколаєві. Зокрема, їх змінне обладнання має допомагати прибирати міські вулиці від бруду та снігу, а також посипання їх сумішами. Ці машини мають бути новими та не раніше 2023 року виробництва включно.

Підрядника обиратимуть після 31 жовтня 2024 року, а наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників.

Нова техніка для КП «Парки»

Місяць тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.