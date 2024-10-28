КП «Парки» шукають підрядника, який за ₴45 млн поставить техніку для прибирання вулиць Миколаєва
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- Юлія Бойченко
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8:03, 28 жовтня, 2024
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Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю спеціалізованої техніки для зимового та літнього прибирання міста.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».
Йдеться про придбання 5 одиниць багатофункціональних підмітально-прибиральних машин в комплекті з навісним обладнанням, які підрядник повинен буде поставити до 31 грудня 2024 року.
Їх загальна оголошена вартість складає 45,4 мільйона гривень. Ця сума може зменшитись у разі, якщо учасники тендеру запропонують постачання спеціалізованої техніки за меншу від запропонованої вартість. Підрядник, що постачатиме спецтехніку, має отримати 20% авансу, а решта 80% — післяплата.
Спецтехніка машини, згідно тендерної документації, призначена для цілорічного утримання доріг та тротуарів у Миколаєві. Зокрема, їх змінне обладнання має допомагати прибирати міські вулиці від бруду та снігу, а також посипання їх сумішами. Ці машини мають бути новими та не раніше 2023 року виробництва включно.
Підрядника обиратимуть після 31 жовтня 2024 року, а наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників.
Нова техніка для КП «Парки»
Місяць тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.
Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.
У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.
Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.
Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.
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