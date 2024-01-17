Вид куликів – кульон великий. Фото: Ігор Гержик,

На зимівлю у ландшафтний парк «Тилигульський» Одеської області прилетів дуже рідкісний та незвичайний вид куликів – кульон великий.

Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.

Зазначається, що приліт цих птахів свідчить про наявність відповідних умов проживання та багатої кормової бази.

«Незвичайний загнутий вниз дзьоб дозволяє великому кулону знаходити для харчування дрібні безхребетні організми у водоймі», — додали у парку.

Вид куликів – кульон великий. Фото: Ігор Гержик,

Зазначимо, що Тилігульський лиман розташований на межі Миколаївської та Одеської областей. Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» включає узбережжя та прилеглі акваторії Тилігульського лиману в межах Березанського району Миколаївської області загальною площею 8195,4 гектара. До його складу також увійшов орнітологічний заказник місцевого значення «Пониззя Тилігульського лиману».

Раніше повідомлялося, що проєкт зонування регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», розробка якого почалася ще в 2018 році, досі не затверджений. Зробити це неможливо через відкриту кримінальну справу.

Також повідомлялося, що на керівництво регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» подали до суду через засмічення та забруднення територій стічними водами. Зазначається, що інспекція провела позапланову перевірку території Великої Української (Чилової) коси біля села Українка Коблівської громади з 22 вересня по 5 жовтня 2023 року. Фахівці перевіряли, чи впливають на природу розміщені об’єкти туристичної інфраструктури.

Нагадаємо, що про плани щодо перевірки Держекоінспекція повідомила у липні цього року.

До цього у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію Перевіркою встановлено, що в порушення статей 7, 8, 23, 60 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».

Також нагадаємо, що у травні цього року працівники ландшафтного парку помітили у верхів’ях Тилігульського лиману червонокнижного птаха — коровайку.

Варто зазначити, що проєкт зонування регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», розробка якого почалася ще в 2018 році, досі не затверджений. Зробити це неможливо через відкриту кримінальну справу.