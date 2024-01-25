Чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з РФ і очолив так звану «народну міліцію» окупованого Бердянська, засудили до 15 років.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
«Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років», — зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, мешканець Донецької області у квітні 2022 року, підтримуючи агресію Росії на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів та був призначений начальником так званої «народної міліції» міста Бердянськ Запорізької області.
«Перебуваючи на керівній посаді у незаконно створеному правоохоронному органі, він організовував та безпосередньо брав участь у примусових співбесідах із діючими працівниками Бердянського районного відділу поліції. Погрожуючи їм та членам їх родин насильством, схиляв до державної зради та здійснення колабораційної діяльності тощо», — йдеться в повідомленні.
Як відомо, 19 жовтня 2022 року Указом Президента України обвинувачений потрапив до санкційного списку РНБО.
Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва призначив мешканці Херсонщини підозрюваній у колабораціонізмі тримання під вартою без визначення розміру застави.
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Чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з РФ і очолив так звану «народну міліцію» окупованого Бердянська, засудили до 15 років.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
«Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років», — зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, мешканець Донецької області у квітні 2022 року, підтримуючи агресію Росії на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів та був призначений начальником так званої «народної міліції» міста Бердянськ Запорізької області.
«Перебуваючи на керівній посаді у незаконно створеному правоохоронному органі, він організовував та безпосередньо брав участь у примусових співбесідах із діючими працівниками Бердянського районного відділу поліції. Погрожуючи їм та членам їх родин насильством, схиляв до державної зради та здійснення колабораційної діяльності тощо», — йдеться в повідомленні.
Як відомо, 19 жовтня 2022 року Указом Президента України обвинувачений потрапив до санкційного списку РНБО.
Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва призначив мешканці Херсонщини підозрюваній у колабораціонізмі тримання під вартою без визначення розміру застави.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|