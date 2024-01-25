Засуджений до 15 років начальник так званої «народної міліції» міста Бердянськ. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з РФ і очолив так звану «народну міліцію» окупованого Бердянська, засудили до 15 років.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

«Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років», — зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, мешканець Донецької області у квітні 2022 року, підтримуючи агресію Росії на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів та був призначений начальником так званої «народної міліції» міста Бердянськ Запорізької області.

«Перебуваючи на керівній посаді у незаконно створеному правоохоронному органі, він організовував та безпосередньо брав участь у примусових співбесідах із діючими працівниками Бердянського районного відділу поліції. Погрожуючи їм та членам їх родин насильством, схиляв до державної зради та здійснення колабораційної діяльності тощо», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 19 жовтня 2022 року Указом Президента України обвинувачений потрапив до санкційного списку РНБО.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва призначив мешканці Херсонщини підозрюваній у колабораціонізмі тримання під вартою без визначення розміру застави.