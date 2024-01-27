У суботу, 27 січня, через аварійні роботи в Інгульському районі Миколаєва водопостачання відсутнє за декількома адресами.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканал».
Зокрема це стосуватиметься наступних вулиць:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.
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У суботу, 27 січня, через аварійні роботи в Інгульському районі Миколаєва водопостачання відсутнє за декількома адресами.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканал».
Зокрема це стосуватиметься наступних вулиць:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|