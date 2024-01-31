Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував мешканцям ЖК «Рів'єра», яким не включили опалення через борги, заплатити всі зобов’язання. За його словами — це єдиний вихід із ситуації.

Про це він зазначив під час свого прямого ефіру у вівторок, 30 січня.

Нагадаємо, що мешканці ЖК «Рів'єра» через борг управляючої компанії ТОВ «ЕК ЖЕК-5» у розмірі 7,8 мільйонів гривень залишились без опалення. Люди згодні сплатити свої борги за опалення у розмірі 1,7 мільйона гривень, але не згодні платити борги ЖЕКу.

За словами мера міста Олександра Сєнкевича, крім сплати боргу більше немає варіантів вирішити питання.

«Сьогодні є лише один вихід — це зібратися коштами та погасити борги ОСМД створений перед НАК «Нафтогаз» і їм тоді відкриють газ. А потім експлуатувати, наймати тих, хто зможе запускати ці котли, які на дахах будинків. Або передати їх (котельні, — прим.) у власність міста. У нас 92 котельні, буде ще додатково дві. І тоді буде місто відповідати за запуск тепла і облаштування цих котелень. Котельні всі рано чи пізно стають непрацюючими, тому якщо ви хочете, то вирішуйте та передавайте котельні», — прокоментував проблему міський голова.

Варто зауважити, що раніше мешканці будинку вже заявляли проти примусової передачі своїх котелень у власність КП «Миколаївоблтеплоенерго» через борг управляючої компанії. Вони зазначили, що не мусять «віддавати своє майно за чужі борги».

Нагадаємо, що в 2020 році після того як один із мешканців ЖК «Рівʼєра» розпочав незаконне будівництво прибудови, на будівлі дому зʼявились тріщини.