На ринку праці з'явилися нові професії. Зображення: МОН

На українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.

Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій, повідомили в Мінекономіки.

За пропозицією Міністерства цифрової трансформації Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:

«Адміністратор веб-ресурсів»,

«Аналітик мобільних додатків»,

«Інженер зі штучного інтелекту»,

«Розробник штучного інтелекту»,

«Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології)»,

«Розробник хмарної архітектури»,

«Фахівець з безпеки електронних комунікацій» тощо.

9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема, «Аналітик комп’ютерного банку даних» змінено на «Аналітик даних», «Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення» — на «Аналітик програмного забезпечення», «Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів» — на «Інженер з програмного забезпечення» тощо.

Одночасно з Класифікатора професій були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад, «Програміст прикладний», «Програміст системний», «Інженер із застосування комп’ютерів», «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа».

Окрім того, до Класифікатора професій внесено ряд позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема: «Протезист-ортезист», «Оператор Служби 112» (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»), «Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», «Інструктор з просторового орієнтування та мобільності», «Фахівець з розмінування», «Аудитор за видами діяльності», «Фінансовий аналітик», «Оператор установок дробометного очищення» та «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів».

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 тисяч 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт (професії, посади, заняття), що містяться у Класифікаторі професій, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ потрібні усі професії, але обирати де проходити службу наразі можуть лише ті, хто йде на контракт.