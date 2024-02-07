Телемарафон «‎Єдині новини»‎, фото: Репортери без кордонів

Організація Reporters Without Borders (Репортери без кордонів) вимагає від українського уряду ліквідувати ‎безперервну новинну програму «‎Єдині новини»‎.

Про це йдеться на сайті організації.

«Телемарафон» створили наступного дня після російського вторгнення в Україну, у лютому 2022 року, щоб впоратися з хвилею російської дезінформації. Однак зараз програма різко критикується в Україні.

Сьогодні спеціалізовані медіаорганізації, такі як «Інститут масової інформації» (ІМІ), місцевий партнер RSF, або «Детектор медіа», критикують його за відсутність політичної нейтральності, самоцензуру серед журналістів і відсутність опозиційних телеканалів.

Згідно з останнім опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру імені Разумкова, громадське суспільство також критично висловлюється стосовно змісту програми.

«Корисний та ефективний у протидії безпрецедентній хвилі російської дезінформації, яка охопила країну в лютому 2022 року, «телемарафон» застарів і, насамперед, послаблює медіаплюралізм. За два роки українським телеканалам вдалося реорганізувати та зміцнити свої команди, що дозволило їм опрацьовувати більше перевіреної інформації та джерел. Сьогодні всі вони здатні боротися з російською пропагандою на достатньому рівні, зберігаючи при цьому плюралізм і редакційну незалежність. RSF закликають український уряд припинити «телемарафон». Зараз необхідно зосередитися на посиленні фінансової підтримки суспільних і незалежних медіа», — зазначила керівниця відділу RSF у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.

Ініціатива об'єднує чотири приватних телеканали — «Інтер», «1+1», «Ми − Україна» та ICTV та два державних телеканали — «Суспільне» і «Рада».

Незважаючи на те, що «телемарафон» має високий рівень підтримки, зокрема від президента Володимира Зеленського, речник Офісу президента Сергій Нікіфоров наприкінці 2023 року визнав, що програма потребує реформування. Самі телеканали-учасники розглядають нові формати та готують свої пропозиції.

Організація звертає увагу на те, що у 2024 році бюджет «телемарафону» перевищує 1,5 мільярда гривень, що становить понад 37 мільйонів євро. Якщо порівняти, то група суспільного телерадіомовлення «Суспільне» має 44 мільйони євро для фінансування кількох національних і місцевих телеканалів, радіостанцій, новинних сайтів та забезпечення роботи понад 4 тисяч працівників.

Зазначимо, що Репортери без кордонів — це міжнародна неприбуткова організація, яка займається захистом свободи преси та прав людини в різних країнах світу.

Нагадаємо, що у Мінкульті вважають, що телемарафон «Єдині новини» є важливим інструментом для боротьби, зокрема, із фейками.