Комунальні послуги. Фото для ілюстрації

Після закінчення війни почнеться поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат.

Про це йдеться в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

«Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам», — йдеться у документі.

Окрім підняття цін, будуть виділятись кошти або цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств.

«З 1 червня 2024 року ми збільшили тарифи на електроенергію для населення 64%, наблизивши тарифи до рівнів окупності та скоригувавши стимули до використання електроенергії в опалювальний сезон», — написано в Меморандумі.

Оновлений Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, нещодавно Міністр енергетики Герман Галущенко спростував поширювану в мережі інформацію про нібито майбутнє підвищення цін на електроенергію до 8 гривень за кВт.