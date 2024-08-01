Віталій Шабунін. Колаж НикВести, використані фото: газета ДЕНЬ, Vadim Ghirda/AP

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що передача Україні літаків F-16 заслуга його громадської організації.

Відомо, що в середу, 31 липня, низка міжнародних ЗМІ опублікували інформацію про постачання Україні перших літаків F-16, однак офіційних підтверджень цьому поки що немає. У своєму пості Віталій Шабунін привів розповідь директорки Центру протидії корупції Дар’ї Коленюк де заявив, що «вони змогли», додавши що колись про це напишуть книгу та знімуть кіно.

— Два роки тому F-16 для українців було лише мрією кількох божевільних людей. Завдання з зірочкою, непідйомна гиря. Але ми це змогли, — сказано в дописі.

У тексті «головним двигуном» у питанні передачі F-16 Україні назвали Андрія Пільщикова з позивним Джус, який загинув у 2023 році боронячи державу. Також автор згадав низьку громадських та політичних діячів, зокрема з організації Віталія Шабуніна, які «доклали рук» до адвокаційної кампанії за F-16 для України.

— Юля Марушевська і наша Тетяна Шевчук з Центр Протидії Корупції організовували зустрічі і супроводжували Андрія та інших пілотів до Америки в червні 2022 року. Це був важкий але критично важливий для країни адвокаційний візит. Ми у ЦПК та ICUV разом з партнерами тоді допомагали у тому, щоб цей візит, топ рівня зустрічі та ефіри стали реальністю. Головним зв’язковим з військовими в кампанії F-16 була Марія Берлинська. То ж ми активно включилися у роботу над широкою міжнародною коаліцією країн за F-16 для України, — сказано в публікації Віталія Шабуніна.

У підтвердження своїх слів авторка допису Дар'я Каленюк, яку цитує Віталій Шабунін, опублікувала фото записів у щоденнику, де згадується F-16.

Записи Дар'ї Каленюк. Фото: Facebook

У свою чергу представниця Асоціації Українців Данії Леся Ігнатюк-Еріксен у коментарях під дописом розповіла, що першу заяву про передачу літаків Україні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зробив у 2023 під час візиту мера Миколаєва Олександра Сєнкевича до країни. Однак чи приймав міський голова участь у компанії передачі F-16 представниця асоціації не вказала.

«Вперше заяву про передачу цих літаків озвучили за твого другого приїзду в Данію разом з мером Олександром Сєнкевичем на Folkemоdet данський міністр оборони Троэльс Лунд Поульсен. Потім офіційна заява під час офіційного візиту Президента України Володимир Зеленський в Данію. І тепер F-16 для України стали реальністю», — написала Леся Ігнатюк-Еріксен.

Коментар Лесі Ігнатюк-Еріксен. Скриншот.

Раніше повідомлялось, що Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.