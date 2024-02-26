Максим Безносенко, фото: «НикВести»

Начальник управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Максим Безносенко пішов з займаної посади.

Про це він написав у дописі на своїй сторінці Facebook.

Він, зокрема, повідомив, що після звільнення повернеться до «улюбленої професії». Як відомо, до свого призначення Максим Безносенко працював головним лікарем Миколаївського обласного онкодиспансеру.

— Це мій останній пост у Facebook як начальника обласного управління охорони здоров'я. З радістю повертаюся до улюбленої професії, перегортаю цю сторінку свого життя та хочу подякувати кожному з вас, хто пройшов разом зі мною через цей непростий шлях під час війни. Закінчую традиційно: продовжуємо працювати разом до Перемоги, — написав Максим Безносенко.

Замінить його на посаді перший заступник управління Ірина Ткаченко.

На посаді начальника обласного управління здоровʼя Максим Безносенко перебував з жовтня 2021 року.