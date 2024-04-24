Директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Фото: «НикВести»

Більшість закладів освіти Миколаївської області, що працюватимуть в очному режимі, перейдуть на позмінний формат навчання.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Це повʼязано з тим, що більшість укриттів у навчальних закладах не розраховані на кількість учнів та персоналу школи.

— Якщо укриття вміщатимуть менше осіб ніж контингент школи, тоді будуть передбачені зміни. Тобто більшість закладів Миколаєва і Миколаївської області перейдуть на дві-три зміни саме для того щоб ці діти і персонал, який перебуватиме у закладі мали можливість у разі потреби спуститися в укриття, — зазначила Алла Веліховська.

Відремонтоване укриття в одній зі шкіл Миколаєва. Фото: «НикВести»

Загалом, за словами Алли Веліховської, Міністерство освіти України пропонує три формати освіти. Перший — заклади освіти, що працюють повністю офлайн (деякі з позмінним форматом навчання), другий — заклади, у яких буде змішана форма. Третій формат — також освітні заклади, де буде виключно дистанційне навчання. У Миколаєві планується організувати 5 таких шкіл.

— У таких закладах не може навчатися менше 105 осіб, а у класах не може бути менше 15 осіб. Якщо набирається така кількість, тоді реєструється такий заклад, — сказала Алла Веліховська.

Нагадаємо, що для облаштування укриттів у всіх навчальних закладах Миколаївської області необхідно близько 6,7 мільярдів гривень.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.