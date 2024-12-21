На Миколаївщині п’яний водій на смерть збив пішохода та втік з місця аварії

20 грудня близько 23:50 у селі Благодатне Арбузинського району на вулиці Степовій сталася смертельна аварія. Водій автомобіля ВАЗ 2110 збив 22-річного пішохода та втік.

За інформацією Нацполіції в Миколаївській області, винуватця аварії вдалося затримати неподалік місця події. Під час медичного обстеження в його організмі виявили 0,7 проміле алкоголю.

На Миколаївщині п’яний водій на смерть збив пішохода та втік із місця ДТП. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області На Миколаївщині п’яний водій на смерть збив пішохода та втік із місця ДТП. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. Підозрюваному загрожує до десяти років тюрми та заборону керувати транспортними засобами строком від п’яти до десяти років.

Найближчим часом суд визначить затриманому запобіжний захід.

Тим часом триває досудове розслідування. Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звертатися за телефонами: 093 244 6225 або 102.

Раніше повідомлялось, що підозрюваного у смертельній аварії, яка сталася 15 грудня в Південноукраїнську, взяли під варту без права на заставу.