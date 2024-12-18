Підозрюваного у смертельній аварії в Південноукраїнську взяли під варту без права на заставу
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- Світлана Іванченко
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17:55, 18 грудня, 2024
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Підозрюваного у смертельній аварії, яка сталася 15 грудня в Південноукраїнську, взяли під варту без права на заставу.
Таке рішення сьогодні прийняв слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва Володимир Лященко.
Згідно до матеріалів, підозрюваний водій, у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок ДТП загинули 39-річний чоловік та 34-річна жінка, які знаходилися в автомобілі. Їхня 9-річна донька отримала тяжкі травми й наразі перебуває в реанімації у стані коми.
Під час судового засідання підозрюваний визнав свою участь в аварії та просив застосувати домашній арешт. Його захисник підтримав цю позицію, посилаючись на недостатність ризиків, і також запропонував застосувати мінімальну заставу.
Однак, суддя, заслухавши аргументи сторін і вивчивши матеріали справи, ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на застав.
Нагадаємо, що на Миколаївщині перед судом постане 37-річний водій, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії. Чоловік у стані сп'яніння наїхав на батька, від отриманих травм той помер.
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