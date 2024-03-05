Очисні споруди Первомайська. Фото Первомайська міська рада

Чеська компанія розроблятиме технічне завдання на будівництво станції очисних споруд для Первомайська.

Відповідний проєкт меморандуму про співпрацю розміщено на сайті Первомайської міської ради.

Зазначимо, що на сесії Первомайської міської ради, яка запланована на 6 березня, депутати мають уповноважити мера Олега Демченка на підписання меморандуму з чеською стороною.

Розробленням технічно-економічного обгрунтування з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ» займатиметься чеська компанія «КОНЕКО».

В документа також вказано, що був заключений контракт між Міністерством промисловості і торгівлі Чеської Республіки та компанії «КОНЕКО», яка виступає розробником ТЕО в рамках розробки концепції водопостачання та водовідведення у Первомайську.

Проєкт розділено на десять етапів. Під час який заплановані візити представників компанії «КОНЕКО» до Первомайська для вивчення ситуації на об'єктах очищення стічної води та водопостачання. Остаточну версію ТЕО Первомайську мають передати у жовтні-листопаді 2024 року.

Меморандум про співпрацю. Скриншот документу

Меморандум про співпрацю. Скриншот документу

Нагадаємо, що минулого року у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводила роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.

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