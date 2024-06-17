Відключення світла, фото з відкритих джерел

У вівторок, 18 червня, у Миколаєві через ремонт мережі на деяких вулицях буде відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора через поточний ремонт за адресами:

проспект Центральний

вулиця Шнеєрсона

вулиця Мала Морська

вулиця Маріупольська

вулиця Адміральська

вулиця Нікольська

вулиця Інженерна

вулиця Спаська

З 08:00 до 18:00 електроенергія буде відсутня за адресами:

провулок 2 Козацький

вулиця Івана Франка

вулиця Приміська

вулиця Декоративна

вулиця Толстого

провулок 1 Козацький

провулок Льотчиків

вулиця Льотчиків

провулок Приміський

вулиця Молодіжна

провулок Колективний

вулиця Літня

вулиця Коцюбинського

провулок 3 Козацький

вулиця 295 Стрілецької Дивізії

Також у звʼязку з капітальним ремонтом мереж в Корабельному районі Миколаєва з 09:00 ранку до 17:00 вечора від електроенергії відключать споживачів за адресами:

вулиця Рибна

Графіки відключень від "Миколаївобленерго" Графіки відключень від "Миколаївобленерго"

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.