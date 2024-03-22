Росіяни знову обстріляли інфраструктуру Одещині, внаслідок чого енергетики змушені переходити на екстрені відключення світла. Застосувати графіки відключення наразі неможливо.
Про це повідомили у ДТЕК.
Зазначається, що причиною цього є значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.
У компанії наголошують, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло, однак для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.
Нагадаємо, що у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Росіяни знову обстріляли інфраструктуру Одещині, внаслідок чого енергетики змушені переходити на екстрені відключення світла. Застосувати графіки відключення наразі неможливо.
Про це повідомили у ДТЕК.
Зазначається, що причиною цього є значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.
У компанії наголошують, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло, однак для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.
Нагадаємо, що у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.