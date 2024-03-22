Одесу та Одеський район перевели на екстрені відключення світла, фото з відкритих джерел

Росіяни знову обстріляли інфраструктуру Одещині, внаслідок чого енергетики змушені переходити на екстрені відключення світла. Застосувати графіки відключення наразі неможливо.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що причиною цього є значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.

У компанії наголошують, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло, однак для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.

Нагадаємо, що у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.