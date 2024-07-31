У Миколаєві в рамках процесу перейменування з’явилась вулиця, названа іменем головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 26 липня, на честь Романа Шухевича перейменували вулицю Жуковського у Центральному районі Миколаєва. Загалом перейменували 411 вулиць в Миколаївській області.

Кореспондент «НикВести» побував на вулиці, названій іменем українського політичного та військового діяча.

Вулиця Романа Шухевича (Жуковського) знаходиться на березі річки у приватному секторі мікрорайону Матвіївка. Там розташовано близько 20 будинків, які виходять на берег Південного Бугу.

Вулиця Романа Шухевича (Жуковського) в Миколаєві має протяжність близько 500 метрів, фото: НикВести

Дорога там неасфальтована, що типово для приміських районів. Місцеві жителі, судячи з риболовних човнів на березі, займаються виловом риби. Поруч знаходиться старе матвіївське кладовище.

Загалом вулицю можна назвати невеликою та затишною, має протяжність близько 500 метрів, мешканці переважно слідкують за порядком та чистотою. Там немає сміття, проте навколо кількох будинків були хащі — можливо, там ніхто не живе.

На вулиці Романа Шухевич (Жуковського) розташовано близько 20 приватних будинків, фото: НикВести Мешканці переважно слідкують за порядком, але біля деяких будинків хащі, фото НикВести

Будинки знаходиться на березі Південного Бугу, фото: НикВести

Вулиця тиха, затишна і чиста, фото НикВести Вулиця тиха, затишна і чиста, фото НикВести

Човни біля будинків на березі та на воді, фото НикВести Човни біля будинків на березі та на воді, фото НикВести

Зазначимо, що відповідно до онлайн-голосування, яке кілька місяців тому проводила Миколаївська міська рада, була пропозиція громадськості перейменувати вулицю Потьомкінську іменем Романа Шухевича. За це тоді проголосували 69 людей. В результаті, Потьомкінську перейменували в Кропивницького, за що віддали голоси 102 людини.

Іменем Романа Шухевича пропонували назвати Потьомкінську, скриншот результатів голосування

Роман Шухевич — український політичний, громадський, державний і військовий діяч. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Активний діяч ОУН. Один з організаторів замаху на Станіслава Собінського та Еміліяна Чеховського. Учасник боїв на Красному полі на стороні Карпатської Січі. Він є спірною історичною фігурою, оскільки, з одного боку, він є символом боротьби за незалежність України та національного визволення, а з іншого боку, його діяльність включала співпрацю з нацистською Німеччиною. Його звинувачували в організації етнічних чисток поляків на Волині та Галичині, а також нападах на цивільне населення, яке підтримувало радянську владу на території України.12 жовтня 2007 року президент Віктор Ющенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Роману Шухевичу. Однак суди (спочатку Донецький апеляційний адмінсуд, а потім Вищий адмінсуд) визнали незаконним цей указ. Проте, попри визнання незаконним, рішення не було скасоване.

Роман Шухевич, джерело: Голос України

Іменем Романа Шухевича у 2017 році названо проспект у Києві, який до того називався Проспект Генерала Ватутіна. Проте, тоді з цього приводу у Києві проводились громадські слухання, за результатами якого рішення приймала Київська міська рада. Також вулиці Романа Шухевича є у Рівному та Житомирі. У Херсоні кілька місяців тому перейменували проспект Кутузова на проспект Романа Шухевича.

Зазначимо, що у березні 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон про деколонізацію, який передбачає перейменування топонімів в Україні. Серед миколаївських нардепів за це рішення проголосували: Давид Арахамія, Олександр Гайду, Максим Дирдін, Ігор Негулевський, Ігор Копитін, Артем Чорноморов та Олександр Пасічний, які представляють партію «Слуга народу». Їхня колега з Миколаєва Ірина Аллахвердієва була відсутня під час голосування за закон.

Відповідно до закону, рішення щодо зміни назв вулиць та інших топонімів мали ухвалити місцеві ради до 27 січня 2024 року. Однак, уже після того, як сплив строк для прийняття рішення, Миколаївська міська рада почала проводити публічні опитування думок містян, які тривали до липня, таким чином затягуючи процес прийняття рішення. В результаті, 11 липня у коментарі журналістам мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що мерія передає до ОВА усі напрацювання топонімічної комісії та результати опитування жителів Миколаєва. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Раніше повідомлялось, що Депутати Миколаївської міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського щодо перейменування Ленінського районного суду.

Мер Дніпра Борис Філатов не підтримує ідею перейменування вулиць, оскільки вважає, що цей процес «лише розʼєднує людей».

Директор Миколаївського зоопарку, Заслужений працівник культури України, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція», член комісії з питань перейменування та городянин року 2001 в номінації «Культура» Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.