Уряд хоче запустити гранти для студентів. Фото: Shutterstock

Уряд хоче провести масштабну реформу вищої освіти та впровадити державні гранти для студентів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 16 лютого.

— Цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти. Повністю змінюємо підхід, — сказав він.

Він додав, що реформа стосується оплати навчання. Уряд планує, що після реформи 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки.

— Запустимо державні гранти. Мета — 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки, — сказав прем’єр.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.