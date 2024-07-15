Відключення електроенергії на Миколаївщині. Фото для ілюстрації

На сайті Кабінету міністрів 15 липня з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України.

Особливу увагу авторка петиції Катерина Хоміцька звернула на ситуацію в Миколаївській області, пишуть «НикВести».

«Особливо тяжкою є ситуація у м. Миколаїв, де з 12 квітня 2022 року городяни позбавлені центрального водопостачання внаслідок руйнування ЗС РФ системи водопостачання. Відсутність світла суттєво ускладнює, а в окремих випадках унеможливлює, доставку води (як питної так і побутової) безпосередньо до споживачів», — йдеться в тексті петиції.

Петиція про несправедливе розподілення електроенергії між регіонами України

Авторка просить переглянути графіки відключення електроенергії з урахуванням різниці температури повітря в різних регіонах України. Вона зазначила, що відсутність вентиляції, кондиціонування і обмежений водний ресурс негативно впливають на людське здоровʼя.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку високі температури негативно впливають на здоров’я багатьох людей, та особливо небезпечна спека для людей похилого віку, немовлят, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто працює на вулиці», — йдеться в тексті петиції.

Крім того авторка зауважила, що південні та східні регіони України щодня зазнають обстрілів з боку Росії. Через відсутність електроенергії не працює вуличне оповіщення, мобільна мережа та інтернет.

«Жителі не взмозі сховатись вчасно в укриття, викликати швидку допомогу тощо», — пише авторка петиції.

Для розгляду петиції необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.