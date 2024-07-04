Микола Капацина, депутат Миколаївської міської ради, архівне фото «НикВести»

Депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «НикВести».

За словами депутата, подібні складні рішення часто незрозумілі для жителів міста, які не є в контексті проблематики. Зокрема це стосується і позиції міського управління охорони здоровʼя, яке схиляється до необхідності зменшити кількість центрів.

— Я сам з сім'ї лікарів. Я дуже трепетно ставлюся до професії, до їх вкладу у здоров'я нації, без пафосу. Але є певні обставини, які потребують приймати іноді складні рішення. Іноді такі, які нам, обивателям, не дуже зрозуміли з першого разу. Тому я не схиляюсь засуджувати керівників, приймаючих рішення про скорочення. Мабуть, є якась мотивація, явно не в інтересах образити людей чи населення, а в цілях економії, адаптації законодавства, стандартизації, грамотного розпорядження фінансовими потоками, — сказав Микола Капацина.

Якщо скорочення продиктоване необхідністю, то таке рішення потрібно погодити, каже Микола Капацина. Однак депутат наголошує, що в разі звільнень працівників необхідно забезпечити роботою.

— На цьому шляху, мабуть, бувають якісь помилки і складні рішення. За законами рівноваги всесвіту щось повинно звідкись взятись, само по собі нічого не береться. Якщо ми хочемо десь більше сконцентруватись, то у когось треба забрати, на жаль. Когось це не влаштовує, хтось бачить у цьому перспективу. Моя позиція така, що якщо таке рішення продиктоване необхідністю, треба поступатись. З іншого боку людям, які можуть бути скорочені, мають надати можливості влаштуватись на работу. Це загальнолюдські цінності, — додав він.

При цьому він наразі не готовий дати відповідь, чи підтримає скорочення центрів, якщо рішення буде винесено на сесію міської ради, адже необхідно вивчити аналіз робочої групи.

— Побачимо результати. Треба ще вчитуватися. Я не в глибині цієї дискусії, тому я не готовий коментувати в деталях. Я вам пояснив свою позицію людську, громадянську. Не всі рішення влаштовують всіх. Не всі можуть їх адекватно оцінити, їх необхідність і правильність, навіть якщо вони складні і ущемляють чиїсь інтереси сьогодні. Тому колективно прийдемо до компромісу, — пояснив депутат.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про те, що у Миколаєві хочуть скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича була створена робоча група для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше Ірина Шамрай повідомляла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.