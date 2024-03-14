Комунальники демонтували стелу «Миколаїв». Фото: КП "Миколаївські парки"

У Миколаєві на Тернівському кільці комунальники демонтують стелу «Миколаїв».

Як повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» її буде демонтовано для того, щоб відреставрувати.

Також зазначається, що роботи виконають власними силами підприємства, без залучення додаткового фінансування.

«Наразі дана стела знаходиться у занедбаному стані, але задля створення її доглянутого та охайного вигляду, підприємство проведе відповідний комплекс робіт. Адже саме це кільце є візитівкою нашого міста, саме його першим бачать гості міста, які приїздять до Миколаєва. Працівники підприємства з метою виконання поточного ремонту стели, планують виконати роботи з демонтажу та ремонту, а також зі створення та установки літер», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого тижня на Тернівському та Садовому кільцях комунальники видаляють більше тисячі кущів самшиту, які заражені вогнівкою.

Комунальники демонтували стелу «Миколаїв». Фото: КП "Миколаївські парки"

Видалення самшитів. Фото: Миколаївські парки

Видалення самшитів. Фото: Миколаївські парки

Також повідомлялося, що у Миколаєві 2,5 мільйона гривень, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим. Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що хотіли витратити кошти саме туди, адже «це кільце, яке зустрічає людей на в’їзді до міста». Однак містяни сприйняли новину негативно, тому від цієї ідеї відмовилися.