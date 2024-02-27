У сімох містах України є потреба в усіх групах донорської крові. Одним з таких міст є Миколаїв.
Перелік оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.
Крім Миколаєва, потреба у крові усіх груп є у Києві, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Кропивницькому та Харкові.
В інших обласних центрах ситуація наступна:
— Потреби крові динамічні й змінюються щодня, залежно від обставин, — повідомили у МОЗ.
Здати кров у Миколаєві можна у обласній станції переливання крові з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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У сімох містах України є потреба в усіх групах донорської крові. Одним з таких міст є Миколаїв.
Перелік оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.
Крім Миколаєва, потреба у крові усіх груп є у Києві, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Кропивницькому та Харкові.
В інших обласних центрах ситуація наступна:
— Потреби крові динамічні й змінюються щодня, залежно від обставин, — повідомили у МОЗ.
Здати кров у Миколаєві можна у обласній станції переливання крові з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.